Felipe Neto é criticado na web por furar a quarentena

Felipe Neto se envolveu em mais uma polêmica! Após ele criticar o influencer Carlinhos Maia por ter feito uma festa durante a pandemia, alguns vídeos no qual Felipe aparece furando a quarentena para jogar futebol com os amigos vazaram na web. Nem precisa dizer que os internautas se revoltaram, né?

Com a grande repercussão do assunto nas redes sociais, Felipe resolveu se pronunciar sobre o ocorrido. "Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo", disse ele.