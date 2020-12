Jessie J disse que foi hospitalizada após ficar "completamente sem audição"

Gregg DeGuire/Getty Images for The Recording Academy

Jessie J passou por dificuldades durante o Natal!

A cantora de Bang Bang revelou que ela foi hospitalizada na véspera do feriado com a doença de Ménière, um distúrbio na parte interna do ouvido que pode causar vertigem e a perda da audição.

"Eu acordei e senti que eu estava completamente sem audição na orelha direita, além de não conseguir andar em linha reta", explicou ela no Instagram Live recentemente, de acordo com o Daily Mail. "Eu sei que várias pessoas sofrem com isso e muitas delas vieram conversar comigo e dar conselhos, por isso tenho ficado mais em silêncio".

A cantora teve que ficar uns dias de repouso e, também, sem cantar. "Agora é a primeira vez que posso cantar de verdade", disse a estrela. "Eu sou muito grata pela minha saúde. Aquilo realmente me derrubou. Na véspera de Natal, eu estava no hospital pensando: 'O que aconteceu?'. Mas eu estou grata de ter ido rápido ao hospital. Eles descobriram o que era rapidamente e já me deram alguns remédios, então me sinto muito melhor".