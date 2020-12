Festa de Carlinhos Maia durante a pandemia é apontada como fonte de infecção do COVID

Por enquanto, Carlinhos ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas ele está rebatendo alguns influencers que o criticaram, como Felipe Neto.

"Parabéns a todos os envolvidos. Agora multiplica esse número, pensando em quantas pessoas devem ter sido infectadas pelas pessoas que pegaram na festa. Será que a consciência pesa? Eu duvido", disse Felipe Neto.

"Se for provado que a notícia das 47 pessoas infectadas na festa do demônio é fake, eu virei aqui me retratar. Isso não tirará a irresponsabilidade e desumanidade do cidadão, que é corriqueira e todo mundo sabe".

Como resposta, Carlinhos disse: "Demônio é seu c*, uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo. Errado pra c****** também, vive julgando os outros! Sai do meu pé chulé".