Duda Reis manda supostas indiretas para Nego do Borel após fim do noivado

Nego do Borel e Duda Reis anunciaram o fim do noivado recentemente, mas a relação continua dando o que falar na web! Segundo alguns internautas, Duda estaria mandando algumas indiretas para o ex através das redes sociais.

Em um dos vídeos postados pela atriz no Tik Tok, ela chegou a pedir para as mulheres tomarem cuidado com homens que só se convertem para uma religião com o intuito de te conquistar. Para quem não sabe, Nego se converteu ao evangelismo enquanto estava com Duda.

Na outra gravação, a atriz também dubla a música Same Old Love, de Selena Gomez, que fala sobre estar cansada de um relacionamento.