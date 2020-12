Diretor de 'Modo Turbo' critica Anitta e Luísa Sonza rebate

Mais tarde, nos Stories, Anitta se pronunciou novamente.

"Gente, em pleno Natal? Não posso nem ter um Natal com a minha família", iniciou a cantora.

A estrela contou que tinha sugerido a ideia do vídeo para Sonza, mas que no dia da gravação um novo projeto foi apresentado a elas.

"Era outra coisa, com um cenário mais de hoje em dia, pra gente conseguir reverberar em outras coisas de campanha, de grana, fechar outros contratos, estava visando mais à frente um outro público que não tem a ver com o público que a gente já tem. Íamos fechar outros negócios em cima disso e tal, mas enfim, minha ideia foi outra. Não estou falando que o clipe está feio, nada disso, só falando que minha ideia foi outra".

Após assumir que não é uma pessoa fácil, Anitta disse que conversou educadamente com os diretores.

"Nesse dia eu fui uma princesinha. Até porque quando não sou eu pagando, não era eu pagando, era a Luisa, ela que falou pra eu me meter, eu só estava passando um recado geral de todas nós que estávamos achando que o clipe ia ser de um jeito e ele era de outro. Ela me pediu pra falar e eu falei 'ok, vou fazer o que você está me pedindo, mas normalmente se o clipe não é meu eu não me meto'. Ela falou 'não, se mete sim, o clipe é de todas nós'. Eu falei 'tá bom', mas eu fui princesa, fui fofa. Por isso que ela foi me defender. Na hora ainda pedi pra ela ir comigo pra eu não me passar, não ser grossa, e ela foi comigo", afirmou.

"No dia eu realmente falei que estava tudo muito ruim e falei muito mal de todo o trabalho, mas juro pela minha vida que dessa vez falei com muita educação, estou até com raiva de ter falado com tanta. Realmente, acabei com o trabalho? Acabei. Mas acabei com palavras muito educadas. Falei baixo, só o fato de terem pego a minha ideia, jogado no lixo e feito outra coisa em cima da minha ideia. Realmente tenho o direito de ficar com raiva. Só que falei com muita educação, isso que está me deixando mais louca. Eu estava quietinha, nem ia falar nada sobre esse assunto", contou.