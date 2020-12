Bianca Andrade, a Boca Rosa, está grávida de Fred

Fred, por sua vez, também se manifestou nas redes sociais: "Agora a palavra papai pra mim tem um outro significado, assim como a palavra mamãe, porque eu já era feliz ao acordar do lado dessa mulher incrível e me sentir o cara mais sortudo do mundo, e hoje eu me sinto mais realizado ainda porque a cada vez que eu a olho eu sei que ela será a mãe do nosso filho", escreveu o astro de Desimpedidos na legenda da foto postada no Instagram