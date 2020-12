Marcela McGowan e Luiza, da dupla com Maurílio, estão se conhecendo melhor

Marcela McGowan, que tem empoderado seus fãs após sair do BBB , tem uma nova ficante para chamar de sua! Segundo a coluna de Leo Dias, Marcela estaria conhecendo melhor Luiza, da dupla com Maurílio. A assessoria de imprensa da ex participante do Big Brother Brasil confirmou a informação.

"Elas estão se conhecendo melhor. Nada sério", informou a equipe da ginecologista, que ainda segundo o colunista, estaria no Maranhão acompanhando alguns shows de Luiza e Maurilio.