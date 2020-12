Alice Marcone, de Born to Fashion, lança música Eu Não te Enganei

Nessa semana, a dupla sertaneja Pedro Motta e Henrique lançaram a música Lili e foram acusados de transfobia por conta da letra da música, que fala sobre um homem que "se sente enganado" ao se envolver com uma travesti. Alice Marcone, estrela de Born to Fashion, que se manifestou sobre o caso nas redes sociais, aproveitou a polêmica e decidiu dar uma resposta em forma de arte para a dupla, antecipando o lançamento da sua música Eu Não te Enganei, que estava prevista para 2021.

No Instagram, ela fez uma versão da canção voz e violão do single e publicou com um texto explicando um pouco mais sobre a decisão.

"Há algum tempo compus essa música com @nanducorrea pra fazer parte do meu projeto autoral que está em produção e vai sair no ano que vem. Quando começou a rolar a polêmica envolvendo a dupla infeliz que nem quero nomear, eu percebi como essa letra é uma resposta pro pensamento equivocado daqueles dois transfóbicos. Então decidi fazer uma versão pra vocês, voz e violão mesmo, porque eu acho que, mais do que nunca, esse é o momento de posicionar o meu trabalho como contraponto a certas coisas. Eu e todo mundo do queernejo estamos reocupando um espaço de onde fomos expulsos, trazendo um novo imaginário. E eu convido vocês a vir com a gente. Espero que o mundo entenda de uma vez por toda que a identidade das pessoas trans e travestis não é uma farsa e que nosso amor não é uma mentira. Com vocês: "Eu não te enganei", escreveu.