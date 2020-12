Bruna Marquezine revela que se considera chata para dates

Bruna ainda contou há quanto tempo não vê alguém: "Fiquei quase seis meses sem ver absolutamente ninguém. Até minha terapeuta disse que era bom ver gente! Quando começou a flexibilização, acho que todo mundo formou um grupo que estava seguindo os mesmos cuidados que você. Então, eu encontro sempre as mesmas oito pessoas. Agora muito menos porque estou trabalhando. Eu faço sorologia todo mês para ver se ainda estou com anticorpo. Tive Covid e não sei onde peguei. Meus amigos ficaram chocados porque eu era a mais cuidadosa do grupo. No meu aniversário, fomos para Angra. Testei todo mundo e pedi para ficarem em casa até viajar. Enfim, eu não ia nem a médico! E, sempre quando saia para trabalhar, eu testava. Era um exame por semana. Meu maior medo era passar para alguém, mas, graças a Deus, isso não aconteceu".