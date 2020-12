Marcius Melhem diz que acusação de Dani Calabresa é um 'processo de vingança'

O diretor então diz que as acusações de Dani são fruto de uma vingança.

"Isso que Dani Calabresa está fazendo comigo é um processo de vingança. Nós tivemos um desentendimento profissional em maio de 2019".

"Durante leitura do programa, que viria ser o 'Fora de Hora', na minha casa, descrita totalmente errada pela Piauí, ela diante de todos os autores do programa, dezenas de testemunhas, e do Paulo Vieira, que era a dupla dela no programa, disse que o texto estava mal escrito pra ela e que ela não queria fazer o programa com Paulo, e sim com Bento Ribeiro, seu parceiro no 'Furo MTV'".

Após exibir trocas de mensagens e áudios com Dani entre 2017 e maio de 2019, Marcius se defende dizendo que eles tiveram uma relação de intimidade e carinho neste período.

"Ela teve uma relação de intimidade e amizade absolutamente normal, em que ela era insistentemente ativa em me procurar. Não era uma pessoa que estava só, 'Meu Deus como faço para lidar com ele'", disse ele.

Ao ser questionado sobre as outras nove mulheres que o acusam de assédio sexual e moral, ele diz: "O que você está me pedindo para fazer é a coisa mais impossível do mundo, que é eu me defender de uma acusação que eu não seu qual é".