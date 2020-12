Kylie Jenner é confrontada por ativistas dos direitos dos animais

Kylie Jenner, que foi a celebridade mais bem paga de 2020, passou por situação tensa nesse sábado, 19. Ao deixar loja de luxo, em Beverly Hills, Kylie foi confrontada por ativistas pelos direitos dos animais.

A estrela de Keeping Up With the Kardashians surgiu com os fios ruivos, usando máscara, uma jaqueta e jeans e foi fotografada saindo da Montcler pelos fundos. Kylie se sentou no banco de motorista do carro ao lado de seu guarda-costas, quando um pequeno grupo de ativistas cercou seu veículo e gritou com megafones. Como visto em vídeo do TMZ, uma mulher disse, "Vergonha de você! Você é um monstro! Vergonha de você por apoiar a indústria das peles!"

A estrela não usava pele animal no momento do protesto, mas já usou no passado.