Katy Perry e Zooey Deschanel trocam de lugar no clipe de Not The End of the World

Katy Perry, que mostrou quarto de sua primeira filha, acaba de lançar novo clipe nesta segunda-feira, 21! O vídeo de Not The End of the World é estrelado por Zooey Deschanel, que troca de lugar com Katy.

Na produção, dirigida pelo duo, Similar But Different, vemos a Katy passeando com um carrinho de bebê quando ela deixa cair um bicho de pelúcia. Zooey, que estava sentada em um banco, logo pega o brinquedo para devolvê-lo, mas os alienígenas que estavam rastreando a cantora, acabam abduzindo a atriz acidentalmente.

Como os fãs sabem, o público sempre comentou sobre a semelhança das duas ao longo dos anos.

Ao chegar na nave, Zooey é cumprimentada pelos aliens que gritam, "Katy! Katy! Katy!"

"Não! Não! Não! Desculpe, é um mal entendido. Eu sou Zooey", diz a estrela de New Girl.