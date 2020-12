Ariana Grande anuncia noivado com Dalton Gomez

Ariana Grande está rumo ao altar! Nesse domingo, 20, Ariana anunciou que está noiva de Dalton Gomez, após 7 meses de namoro.

Uma fonte próxima à cantora confirmou ao E! News que ela e o corretor de móveis estão dando mais um passo na relação. "É um momento feliz. Todo mundo está feliz, as famílias estão felizes. Eles não poderiam estar mais animados".

Os rumores tiveram início após a musa postar uma série de fotos no Instagram. Entre os cliques estava uma foto da estrela usando um anel de diamante no dedo anelar. A joia dourada, conta com um grande diamante oval e uma pérola.

"Para todo o sempre", escreveu a gata na legenda.

A notícia do noivado da dupla surge menos de um ano depois que eles levantaram rumores de romance em março de 2020. Como os fãs devem se lembrar, eles fizeram sua estreia oficial como casal em maio, no videoclipe de Ariana e Justin Bieber, da música "Stuck With U".