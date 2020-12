As polêmicas em torno da 4ª temporada de The Crown

Mundo real

Diana ficou conhecida como a Princesa do Povo por um motivo. Sem saber a princípio em que áreas do serviço público ela deveria se envolver quando se casou com Charles, patronagens e defesa de causas sendo uma grande parte do trabalho quando você se junta à realeza, Diana explicou: "Eu me vi cada vez mais envolvida com pessoas que foram rejeitadas pela sociedade—eu diria, viciados em drogas, alcoolismo, feridos por isso e por aquilo—e eu encontrei uma afinidade ali".

"E eu respeitei muito a honestidade que encontrei nesse nível com as pessoas que conheci, porque nos hospícios, por exemplo, quando as pessoas estão morrendo, elas são muito mais abertas e mais vulneráveis, e muito mais reais do que as outras pessoas. E eu apreciei isso".

Ninguém do palácio jamais a orientou de outra forma, acrescentou ela, e "Tenho a sorte de ter encontrado meu papel, estou muito consciente disso e adoro estar com as pessoas".