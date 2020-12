Larissa Manoela estrela 'Lulli', seu segundo filme na Netflix

Larissa Manoela, que se envolveu em polêmica sobre adoção de cachorra, vai estrelar segundo filme na Netflix. Nesta sexta-feira, 28, o streaming divulgou a primeira imagem de Larissa, em Lulli.

As filmagens do longa foram feitas no Rio de Janeiro e concluídas nesta semana. A direção está a cargo de César Rodrigues, de Modo Avião, outro longa estrelado por Larissa, e roteiro de Renato Fagundes e Thalita Rebouças.

O elenco ainda conta com Vinicius Redd (Diego), Sergio Malheiros (Julio), Amanda de Godoi (Vanessa), Yara Charry (Elena), Nicolas Ahnert (Ricardo) e Paula Possani (Paola).