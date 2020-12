Recomendado para você : Luísa Sonza anuncia parceria com Anitta e Pabllo Vittar após vazamento

Luísa Sonza, que pediu Justiça por Mariana Ferrer em apresentação, confirmou a parceria com Anitta e Pabllo Vittar nessa quinta-feira, 18. Luísa fez o anúncio do novo projeto após a imagem de divulgação com Anitta e Pabllo vazar na web.

"A gente vai até o inferno achar quem vazou essa foto", escreveu a loira no Twitter. "Imaginem Anitta comendo o c* de quem vazou essa foto. Agora imaginem Anitta, Luísa e Pabllo comendo o c* de quem vazou essa foto. Pois é".

O novo single chamado Modo Turbo será lançado nesta segunda-feira, 21.

A notícia fez tanto sucesso nas redes, que até Cardi B se mostrou ansiosa pela música. "Mal posso esperar para ouvir essa canção", escreveu a rapper.