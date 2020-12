Jojo Todynho vence A Fazenda 12 e famosos vibram na web

Instagram/@jojotodynho

"Brilha muito campeã", escreveu Sabrina com um vídeo da cantora.

"Tô de bobeira não, compadre. Sou Jojo há um tempão. Estão de bobeira comigo", disse Babu.

Xuxa estava tão empolgada com a final do programa que até fez uma live com o namorado Junno Andrade acompanhando o anúncio da vencedora, com participação de Tiago Abravanel. ''Vamos gritar, Bibi! Jojooooo! Com 52%! Gente!''