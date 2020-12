As tendências de moda queridinhas de 2020

Queridinha da Inglaterra

Diana usou o vestido de alças vermelho com brilhantes e decote em coração, na estreia do filme de James Bond, For Your Eyes Only, em 1981 no Reino Unido. Deve ter sido um de seus favoritos porque ela o usou novamente na London Royal Opera House, trocando apenas o colar e brincos, em 1982. The Crown trouxe o vestido à trama e adicionou a tiara e o broche, para sua turnê de 1983 na Austrália e Nova Zelândia com Príncipe Charles.

Sidonie Roberts disse: "Dado o quanto sabemos sobre ela e sua imagem, é claro que houve momentos em que decidimos conscientemente nos desviar do que ela realmente vestia e projetar algo mais de acordo com a história do figurino ou jornada que estávamos contando".