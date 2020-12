Gusttavo Lima nega affair com influencer de 19 anos: "Teria vergonha"

"Eu nunca precisei fazer nada desonesto com ninguém ou criar qualquer tipo de situação para sobressair sobre alguma coisa ou algo parecido", acrescentou ela. "E tudo que eu posto aqui é minha realidade, é a vida que eu vivo, e para quem me segue há muito tempo sabe que nada disso que eu faço, nada disso do que eu posto é novo. E há alguns dias meu nome vem sendo vinculado a notícias ruins, de pessoas que não me conhecem, da mídia, tem pessoas me atacando".