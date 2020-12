Courtesy of Luigi and Iango @luigiandiango

O ano de 2020 deu o que falar em todos os sentidos. E na área das mamães famosas, nós tivemos um baby boom!

Diversas celebridades anunciaram suas gestações, algumas delas de primeira viagem, como Meghan Trainor e Princesa Eugenie, e outras esperando seu segundo ou terceiro filho, como Zara Tindall, filha de Princesa Anne.

Muitas delas aguardam seu bebê para 2021, como Virginia Fonseca e Pippa Middleton. No entanto, a lista de famosas que deram à luz no mesmo ano do anúncio é grande e inclui Katy Perry, Sthefany Brito, Gigi Hadid, e Sophie Turner.

Relembre abaixo quem foram as famosas que anunciaram gravidez em 2020: