Por que os fãs de Zayn Malik estão surtando com a foto de um palco

Zayn Malik está dando uma grande pista aos fãs? Na quarta-feira, 16, Zayn, que se tornou papai recentemente, foi aos Stories do Instagram para compartilhar a foto misteriosa de um palco de teatro.

Uma usuário no Twitter escreveu: "Zayn: posta uma foto do palco do ponto de vista do público. Nós: ZAYN MALIK DOMINAÇÃO MUNDIAL ZAYN MALIK DOMINAÇÃO MUNDIAL ZAYN MALIK DOMINAÇÃO MUNDIAL ZAYN ESTÁ VINDO". Outra internauta comentou: "Zayn Malik de volta ao palco, acabou para todos os outros agora".

E para adicionar ainda mais um mistério, o cantor de 27 anos não posta nada em seu Instagram desde o final de outubro, então é possível que ele esteja focado em algum trabalho musical. No entanto, o astro também é um novo pai e pode estar, digamos, ocupado com a primogênita.