Tristan Thompson está "muito comprometido" com Khloé Kardashian em Boston

Khloé Kardashian está volta a Boston para ficar ao lado de Tristan Thompson. Na terça-feira, 15, Khloé até mesmo saiu para jantar com Tristan, já que o jogador de basquete assinou contrato de dois anos com o Boston Celtics.

Uma fonte exclusiva disse ao E! News que a estrela de KUWTK, o amado e mais uma terceira pessoa se encontraram no Zuma, dentro do Four Seasons Hotel, para um jantar de aproximadamente 90 minutos. Eles entraram pela frente do restaurante e comeram em um espaço privado.

"Tristan já esteve no Zuma algumas vezes no passado", revelou um informante. E parece que o jantar foi a cereja do bolo para a reconciliação do casal.

"Tristan está muito comprometido com Khloé e eles estão se dando bem agora", disse outra fonte ao veículo.