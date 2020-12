Recomendado para você : Pedro Bial chama Bolsonaro de 'acéfalo', 'delirante' e 'sem noção'

Pedro Bial detalhou a forma como Jair Bolsonaro está lidando com a pandemia do coronavírus no Brasil, que continua causando mortes pelo mundo. Na abertura de seu programa, Conversa com Bial, dessa quarta-feira, 16, o apresentador chamou o atual presidente de "acéfalo", "sem noção" e "delirante".

"Na pandemia nesse 2020 nefasto é difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, deu os piores exemplos, sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou ministros da saúde e educação", iniciou ele.

"O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse", afirmou.

O apresentador então fala sobre a negação de Bolsonaro em tomar a vacina contra o coronavírus, que já é aplicada em alguns países. "Agora se supera delirante ao desprezar a única solução: a vacina. Mas acredite, isso ainda não é o pior, como diz o próprio acéfalo que hoje ocupa o Palácio do Planalto, 'Morrer todo mundo vai morrer mesmo'. Pior é pra quem tem a vida pela frente".