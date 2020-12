Recomendado para você : Liam Payne compara Jesy Nelson a Zayn Malik

Liam Payne se pronunciou após Jesy Nelson deixar o Little Mix. Ao responder comentário de internauta, Liam comparou a saída de Jesy com à partida de Zayn Malik, do One Direction, em 2015.

Nessa quarta-feira, 16, em uma live no TikTok, um fã brincou dizendo que Jesy tinha saído do grupo no "estilo de Zayn". Em resposta, Liam disse: "Vamos ser sérios sobre isso. É sempre triste esse momento no qual as bandas passam por esse tipo de coisa. Eu passei por isso, eu senti que Zayn partiu pela mesma razão de um jeito esquisito".

Ele adicionou: "Eu desejo o melhor à Jesy. Eu desejo tudo de melhor às garotas por continuarem como um trio. É um momento difícil e eu sinto por elas porque todo mundo está assistindo através de um pequeno aquário no momento e ninguém realmente entende o que está acontecendo ou como é para algumas pessoas".