Ludmilla intriga fãs com tuíte: "Descobrir coisa errada é fod*"

Além disso, Lud também postou Stories de noite quente com Brunna. No Stories ela revelou que passou a noite com a esposa em hotel de luxo, com direito a quarto decorado com balões e vista para o mar.

Em seguida, a musa e a amada surgiram entre os lençóis mostrando suas calcinhas com alças de strass, ao som de "Yes", hit de Beyoncé.