Demi Lovato elogia vídeo topless de Lizzo: "Obrigada pela inspiração"

Mulheres defendendo outras mulheres? Esse é o caso de Demi Lovato e Lizzo!

Na última terça-feira, 15, a cantora de Sorry Not Sorry mostrou todo o seu apoio à Lizzo depois que esta postou um vídeo poderosíssimo sobre apreciar a própria imagem e o corpo no Instagram.

Demi, que também tem brigado com o público por sua imagem corporal, deixou lindo comentário para a dona do hit Juice, elogiando especialmente sua força.

"Obrigada pela inspiração de que todos precisávamos hoje, sua lenda", escreveu ela nos comentários. Ela também compartilhou o vídeo de Lizzo nos Stories e escreveu: "Eu te amo, Lizzo".