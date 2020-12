As curiosidades sobre Beleza GG

Se você é fã de Beleza GG, já pode comemorar! A segunda temporada do reality tem data de estreia marcada para o dia 14 de janeiro de 2021, às 22h, no Canal E!, e promete exibir episódios ainda mais lacradores.

O público vai conferir a intimidade do dia a dia das musas Mayara Russi, Fluvia Lacerda, Denise Gimenez e Nahuane Drumond, tanto na vida profissional como na pessoal. As gatas enfrentam os desafios na carreira enquanto questionam as convenções do plus size e lutam pelo "body positive".

Nossas musas logo estarão na tela da sua TV, mas enquanto janeiro não chega, que tal descobrirmos algumas curiosidades sobre as gravações do programa? Veja abaixo: