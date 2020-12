Precisamos falar sobre a 2ª temporada de Beleza GG

Instagram/@nahuane_d

Nova integrante

Em 2021 teremos a chegada de Nahuane Drumond, modelo internacional plus size que integra o time de musas do reality. Vivendo atualmente em Londres, a gata vem de São Miguel Paulista, bairro do extremo leste de São Paulo. Sua vida mudou após ser descoberta por uma olheira enquanto posava para lojas de roupas do Brás, bairro popular da capital paulista.

"Quando surgiu o convite, eu pensei, ‘Nossa, se eu estou recebendo um convite para trabalhar no programa, é porque eu estou grande'. Então eu fiquei muito feliz e chocada. Aí agarrei com todas as forças a oportunidade e eu nunca tinha trabalhado com TV antes e eu adorei", disse a top na coletiva de imprensa do programa.