Marcius Melhem expõe mensagens para provar amizade com Dani Calabresa

São sete conversas reproduzidas no documento, incluindo mensagens de voz da atriz e também do dia 12 de dezembro de 2017, ou seja, 8 dias após a festa que a mesma acusa o diretor de assédio sexual.

Segundo a defesa, a comediante teria enviado um áudio privado para agradecer a mensagem de aniversário no grupo do What's App do "Zorra Total", dizendo "eu te amo" ao diretor e sugerindo uma viagem com as filhas dele para a Disney.

"Chefe, estou mandando este áudio para agradecer a mensagem linda que você mandou no grupo. Todas as mensagens que você manda sempre de apoio e carinho. Nossa, você não tem ideia como fico feliz de saber que você me acha talentosa. Eu sou sua fã pra caralh*", afirma ela.

"Estou muito feliz, de verdade. Te amo muito. Um beijo para suas filhinhas lindas. Vamos para a Disney juntos".