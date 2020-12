Meghan Markle e Príncipe Harry lançam podcast no Spotify

Meghan Markle e Príncipe Harry, que prestaram lindo tributo à Princesa Diana, assinaram mais um contrato no mundo do entretenimento. Nessa terça-feira, 15, Meghan e Harry anunciaram o lançamento de seu podcast no Spotify.

Através da colaboração, a Archewell Audio e o duque e a duquesa de Sussex produzirão uma programação destinada a elevar e entreter o público em todo o mundo.

"O que nós amamos sobre fazer um podcast é que isso lembra a todos nós de reservar um momento e realmente ouvir, nos conectarmos uns aos outros sem distração", disse o casal. "Com os desafios de 2020, nunca existiu um momento mais importante para fazer isso, porque quando nós ouvimos uns aos outros, e ouvimos suas histórias, somos lembrados de como interconectados todos nós estamos".