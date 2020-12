Tom Cruise grita com equipe de filme por quebrar protocolo da Covid-19

Matteo Chinellato / IPA / SplashNews.com

"Vocês entendem o que eu quero? Vocês entendem a responsabilidade que vocês têm? Porque eu lidarei com sua razão. E se vocês não puderem ser razoáveis e eu não consigo lidar com sua lógica, você está despedido. É isso. Eu confiei em vocês para estarem aqui... E eu me preocupo com vocês, mas se vocês não vão me ajudar, estão fora. Ok?"

Missão Impossível 7 iria começar suas gravações em fevereiro, mas a produção foi adiada até setembro. Desde então, Tom e o resto da equipe começaram a filmar cenas ao ar livre e de ação, mas com dificuldades.

No dia 12 de outubro, membros da produção testaram positivo para a Covid-19 enquanto estavam na Itália, adiando mais uma semana da agenda, segundo a Variety.