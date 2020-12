Saiba mais sobre Nahuane Drumond, estrela de Beleza GG

A segunda temporada de Beleza GG está chegando! E além de nossas musas Mayara Russi, Fluvia Lacerda e Denise Gimenez, nós ainda teremos uma grande novidade: a chegada da modelo internacional Nahuane Drumond. Tá bom, bebês?

E quando essa lacração toda estreia? No dia 14 de janeiro de 2021, só no Canal E!. Você não vai perder, né?

As gatas irão mostrar os desafios de seu dia a dia, que incluem mudanças na carreira, questionamentos no mundo plus size e a falta de tempo para a família. Tudo isso enquanto lutam pelo lema do "body positive". Como não amar?

E para você descobrir um pouco mais sobre a nova estrela do reality, veja abaixo algumas curiosidades da vida de Nahuane: