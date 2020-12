Saiba mais sobre Mayara Russi, estrela de Beleza GG

Em 2019 foi a vez da nossa anja sem defeitos brilhar na passarela da Free Free, no São Paulo Fashion Week.

"Essa imagem, não representa só a Mayara Russi na passarela do SPFW, representa a FORÇA. Mas por que força? Porque 15 anos atrás, quando comecei, o mercado não tinha absolutamente NADA que nós, mulheres gordas, nos encaixávamos. Foram anos de PERSISTÊNCIA E CORAGEM, lutando não só para ter a minha independência financeira, lutando também por uma causa que eu agarrei com todas as minhas forças", escreveu ela no Instagram.

A modelo também escreveu sobre amor, liberdade, filhos e vida pessoal, além de dar um recado para a nova geração plus size. "A minha carreira de modelo, não vai durar pra sempre, portanto, quem realmente for entrar no mercado, entre com FORÇA, valorize a sua história e não deixem que ninguém, por dinheiro algum, te diminua".