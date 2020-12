Ashley Benson publica foto beijando Vanessa Hudgens e web surta

Atualmente, Ashley vive romance com G-Eazy. A gata foi flagrada aos beijos com o cantor logo após o fim de seu namoro com Cara Delevingne, em maio deste ano.

A dupla foi flagrada trocando carinhos enquanto buscava comida no restaurante The Apple Pan, em Los Angeles. Segundo pessoas presentes no local, os dois se beijaram brevemente dentro do carro após retirarem seu pedido.

Em junho, a atriz mostrou que o amado já era íntimo de sua família ao levá-lo ao casamento de sua irmã.