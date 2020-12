Shawn Mendes se abre sobre rumores "frustrantes" de sua sexualidade

"Todo mundo me chama de gay desde que eu tinha 15 anos", continuou Shawn. "Eu não sou gay e fico tipo, ‘O que isso significa?'. Eu tive esses problemas com a maneira como minha voz soava. Eu pensei, ‘Como faço para sentar?'. Eu sou sempre o primeiro a cruzar as pernas e sentar com uma postura feminina e realmente sofri com isso".

E embora tenha que lidar com isso desde que era adolescente, o muso entende que as pessoas já passaram por coisas piores.

"Acho que muitos caras passam por isso e, pior do que isso, há tantos caras que são gays e estão no armário e devem estar ouvindo coisas assim e pensando, ‘Eu estou com medo de sair'".