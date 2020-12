Pippa Middleton está grávida do segundo filho com James Matthews

Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton, está grávida. Segundo a revista People, Pippa espera o segundo filho com o marido James Matthew.

"Pippa e James estão maravilhados, é uma notícia fantástica em meio a um ano difícil. A família inteira está contente", disse uma fonte ao Page Six.

Pippa e James, que continuam a manter os detalhes sobre a gestação privados, já são pais de Arthur, de 2 anos. E apesar da dupla ser bem discreta quanto à vida pessoa, Pippa documentou sua jornada para se manter saudável após a primeira gravidez.

"Agora que Arthur está com 11 meses e mais móvel, eu tenho tentado fazer atividades diferentes com ele", disse ela em sua coluna fitness na Waitrose Weekend, lançada em setembro de 2019. "Eu precisava encontrar algo além de andar com o carrinho no parque. Nossa academia local para bebês tem sido uma salvação. É um grande espaço cheio de diversão, objetos macios, escadas, bolas, balanços, mini trampolins e mais itens para estimular e engajar fisicamente bebês e crianças".