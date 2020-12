Paulinho, do Roupa Nova, morre aos 68 anos após contrair Covid-19

Paulo César Santos, mais conhecido como Paulinho, vocalista do Roupa Nova, faleceu aos 68 anos, nessa segunda-feira, 14. Paulo estava internado em hospital do Rio após contrair a Covid-19.

Em setembro, ele se submeteu a um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma, que usou as próprias células do músico, e respondeu bem ao tratamento. No entanto, em novembro, Paulo contraiu coronavírus e precisou ser internado mais uma vez.

A assessoria de imprensa de Paulinho informou ao G1 que ele já não estava mais infectado pela Covid-19, mas seu quadro de saúde teve complicações devido à doença.