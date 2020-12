Recomendado para você : Jesy Nelson anuncia saída do Little Mix após 9 anos no grupo

Jesy Nelson deixou oficialmente o Little Mix. Nesta segunda-feira, 14, Jesy, que já havia desmentida suposta pausa no grupo em 2018, fez o anúncio de sua saída através de uma declaração nas redes sociais.

A cantora iniciou o post se dirigindo a todos os fãs do grupo e dizendo que os 9 anos no Little Mix foram os mais "incríveis" de sua vida.

"Conseguimos coisas que nunca pensei serem possíveis. Desde ganhar nosso primeiro BRIT Award até nossos shows esgotados na O2. Fazer amigos e fãs em todo o mundo. Não posso agradecer a todos o suficiente, do fundo do meu coração, por me fazer sentir como a garota mais sortuda do mundo. Vocês sempre estiveram lá para me apoiar e encorajar, e eu nunca vou me esquecer disso", refletiu a estrela.

Jesy explicou que estar no grupo afetou sua saúde mental. "Acho muito difícil a pressão constante de estar em um grupo de garotas e corresponder às expectativas. Chega um momento na vida em que precisamos reinvestir em cuidar de nós mesmos, em vez de nos concentrar em fazer outras pessoas felizes, e sinto que agora é a hora de começar esse processo".

"Preciso passar algum tempo com as pessoas que amo, fazendo coisas que me deixem feliz. Estou pronta para embarcar em um novo capítulo em minha vida – não tenho certeza de como será agora, mas espero que você ainda esteja lá para me apoiar", continuou a musa, que agradeceu o apoio dos fãs.