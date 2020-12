Recomendado para você : Shawn Mendes se desculpa por usar pronome masculino para Sam Smith

Shawn Mendes se desculpou por usar o pronome errado com Sam Smith. Shawn estava apresentando Sam no Jingle Ball, show natalino da iHeartRadio, realizado na quinta-feira, 10, quando utilizou "he" em vez de "they".

Em março de 2019, Smith disse em entrevista que se considera não-binário. "Não sou homem nem mulher. Acho que flutuo em algum lugar no meio". No inglês, os pronomes "they" e "them" possuem valores neutros.

Na época, Sam falou sobre se identificar como "não-binário / genderqueer" e compartilhou seus pronomes. Já em setembro, Smith twittou: "Decidi que estou mudando meus pronomes para THEY / THEM. Depois de uma vida inteira em guerra com meu gênero, decidi me abraçar por quem sou, por dentro e por fora".