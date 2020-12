Recomendado para você : Neymar se manifesta após sofrer entorse e explica choro em campo

Neymar Jr. passou por mais um momento difícil no futebol. No sábado, 12, Ney recebeu dura entrada do brasileiro Thiago Mendes durante partida do Paris Saint-Germain e Lyon, pelo Campeonato Francês.

Por meio de comunicado oficial, o clube parisiense informou que o atacante fez exames na manhã seguinte que constataram uma entorse no tornozelo.

O craque realizará novos exames nas próximas 48 horas e caso não tenha problemas graves, como ligamentares, deve jogar contra Lionel Messi e o Barcelona pelas oitavas de final da Champions League.

Como os telespectadores do jogo puderam ver, Neymar deixou o gramado de maca e chorando muito após ser atingido por Mendes.