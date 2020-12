Dove Cameron e Thomas Doherty se separam após 4 anos juntos

Michael Kovac/Getty Images for Moet & Chandon

A loira celebrou o primeiro aniversário de namoro com uma foto no Instagram, postada no dia 8 de dezembro de 2017, dos dois se beijando.

Em fevereiro de 2020, Dove disse ao E! News que o ator escocês de 25 anos se declarou para ela, rapidamente, logo após o cancelamento de seu noivado.

"Na época, eu tinha acabado de terminar com meu noivo – por motivos, verdadeiramente, completamente não relacionados – e pensei, ‘Isso não vai acabar bem, mesmo que eu esteja interessada nesse cara de alguma forma real. Não é hora para isso'. E, então, eu o evitei como uma praga", lembra a atriz. "Eu realmente tentei lutar contra isso e foi ele quem não tentou. E ele me disse... Em uma de nossas primeiras conversas, ele me disse que estava se apaixonando por mim".