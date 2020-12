Fãs acreditam que Taylor Swift revelou nome da filha de Gigi Hadid

Há também o fato de que Taylor confirmou uma conexão entre as personagens de Betty e Dorothea. "Não há uma continuação direta do enredo de Betty, James e Agosto, mas, na minha mente, Dorothea foi para a mesma escola que Betty, James e Inez", explicou a cantora, em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs no YouTube. "Vocês a conhecerão em breve".