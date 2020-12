Chris Pratt posta rara foto de Katherine Schwarzenegger e da filha Lyla

Chris Pratt fez uma doce homenagem à esposa Katherine Schwarzenegger. Chris celebrou o aniversário de 31 anos de Katherine e deu aos fãs um raro clique de sua filha com a autora de livros. Fofos!

O ator de 41 anos e a filha de Arnold Schwarzenegger deram boas-vindas a Lyla em agosto deste ano. No domingo, 13, ele postou no Instagram uma montagem de fotos com a amada, que celebra especialmente por ser mãe.

Um dos cliques mostra Katherine segurando a filha de 4 meses, que usa uma roupinha rosa e cujo rosto está coberto por um desenho de Papai Noel.

"Feliz aniversário, querida!", escreveu Chris. "Você trouxe tanta luz para minha vida. Estou tão feliz por estar em casa com você e Lyla".

"Você é uma ótima mãe, uma ótima madrasta, uma ótima esposa, filha, irmã e amiga. O mundo é mais brilhante com você nele. Eu sou um homem de sorte. Obrigado pelo amor, apoio e parceria. Eu te amo".

Como resposta, a autora escreveu: "Awww eu te amo".