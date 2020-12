Veja todas as fotos das férias de inverno das Kardashians

E também não podemos esquecer das várias fotos em que Kylie Jenner sensualizou. Em uma delas, a fundadora da Kylie Cosmetics está sentada em um banco enquanto posa com um look inteirinho da Dior.

Uma fonte disse para o E! News como foi a viagem: "As Kardashians passaram três noites no Edgewood Tahoe filmando para o reality. Elas estavam com as crianças e todos se divertiram na parte externa enquanto assavam marshmallows na fogueira. Elas também fizeram patinação no gelo em uma pista fechada. Elas tomaram chocolate quente e também assistiram um show de fogos de artifício no lago naquela noite".

Veja mais fotos da viagem abaixo: