Relembre o ano de 2020 de Taylor Swift

Já em fevereiro, ela mostrou seu desabafo no clipe da música The Man, ao falar sobre a desigualdade de gênero e da briga com Scooter Braun, que obteve os direitos de todos os álbuns anteriores a Lover.

No mês seguinte, ela se viu novamente na antiga briga com Kanye West e Kim Kardashian, envolvendo a ligação sobre a música Famous. Em abril, a cantora acabou adiando os shows de sua turnê, incluindo no Brasil, por conta da pandemia do coronavírus. Triste!