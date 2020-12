Marca lança patch secante para espinhas da Hello Kitty

A marca afirma que os patches são veganos, animal friendly e seguros para todos os tipos de pele e para quem está amamentando ou grávida.

A Starface recomenda focar o item em espinhas que tenham uma quantidade considerável de fluido ou pus sob a superfície para obter melhores resultados. Você deve manter os patches por cerca de seis horas e removê-los assim que estiverem "apagados".

As Hello Kitty Hydro-Stars vêm em embalagens de 32 unidades, em uma caixa com formato da Hello Kitty e custam $ 14,99, cerca de R$ 76.