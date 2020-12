Recomendado para você : George Clooney foi hospitalizado após drástica perda de peso para novo filme

George Clooney passou por um susto pouco antes de começar as filmagens de O Céu da Meia-Noite, seu novo filme da Netflix. Segundo o E! News, Clooney foi diagnosticado com pancreatite.

O ator foi hospitalizado após sentir fortes dores no estômago, poucos dias antes das filmagens serem iniciadas. Ele, que também é o diretor do longa, conseguiu se recuperar totalmente.

O Céu da Meia-Noite apresenta o vencedor do Oscar como Augustine Lofthouse, um astrofísico que luta contra o câncer e tem a tarefa de alertar uma equipe de astronautas para não retornar à Terra.

Para entrar no personagem, o astro quis perder peso. "Acho que estava me esforçando demais para perder peso rapidamente e provavelmente não estava cuidando de mim", disse Clooney, ao The Mirror.