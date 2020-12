Disney anuncia novo filme de O Rei Leão, sequência de Encantada e mais

Paramount Pictures

Filmes:

Three Men and a Baby, com Zac Efron (2022)

Cheaper by the Dozen, com Gabrielle Union (2022)

Lightyear, dublado por Chris Evans (17 de junho de 2022)

Indiana Jones, com Harrison Ford

The Ice Age Adventures of Buck Wild, com Simon Pegg

Uma Noite no Museu (2021)

Sequências:

Abracadabra 2

Desencantada, com Amy Adams

Mudança de Hábito 3, com Whoopi Goldberg