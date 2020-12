Taylor Swift lança clipe da nova música willow

Taylor Swift sabe como agradar os Swifties! Menos de 5 meses após lançamento surpresa de folklore, Taylor lançou o álbum evermore e o videoclipe da primeira música, willow.

Dirigido pela própria estrela, o registro foi lançado nas primeiras horas desta sexta-feira, 11, marcando a data de estreia do nono disco de estúdio.

A filmagem mística apresenta uma história de amor quando a musa mergulha em um rio depois de ver um reflexo inesperado, participa de uma espécie de ritual e acaba usando um fio dourado para viver um momento final romântico.

O protagonista masculino do vídeo é interpretado por Taeok Lee, que já dançou com Taylor em uma turnê. Pouco depois da estreia do clipe, ele postou um clique dele no Instagram. "Surpresa, pessoal! Obrigado, Tay, por me trazer de volta para este projeto", escreveu o artista.

A estrela também deixou um recado após seus lançamentos no Twitter. "Não tenho ideia do que virá a seguir. Não tenho ideia de muitas coisas hoje em dia, então me apeguei a uma coisa que me mantém conectada a todas vocês. Essa coisa sempre foi e sempre será a música".