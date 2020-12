Após pai ser internado com Covid-19, irmão de Márcio Garcia fará Réveillon para 400 pessoas

Entre os famosos, Eduardo Galvão foi uma das últimas vítimas da Covid-19, e faleceu nessa segunda-feira, 7, aos 58 anos, após complicações da doença. O ator estava entubado desde o dia 1º de dezembro e se encontrava na UTI com 50% do pulmão comprometido.

Nessa quarta-feira, 9, Leticia Colin fez relato comovente da luta de sua família, que conseguiu sobreviver à doença. A atriz da Globo contou que o filho Uri molhava as roupas com febre e o marido Michel Melamed se arrastava segurando as paredes para conseguir andar.

"Meu filho de 1 ano ensopava suas roupinhas e lençóis. Era muita febre. Eu bambeava, delirante, me sentindo sem corpo, segurando no colo meu bebê e o desejo de viver", iniciou a estrela. "As dores nossas deixavam as horas mais lentas e assustadoras. Era a presença da doença com sua foice olhando bem no meio da nossa cara".

"Meu companheiro da vida, meu abraço, meu amor Michel tossia intensamente e caminhava se apoiando nas paredes- nossas únicas arestas. Ele olhava pra mim e dizia: 'Nós precisamos sobreviver'".